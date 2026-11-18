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जौनपुर। नगर के बीआरपी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित तीन दिवसीय पूर्वांचल युवा महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। गीत, संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों पर दर्शक झूम उठे। कलाकारों के हुनर और प्रतिभा ने पूरे परिसर को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दिया। एलके चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि ज्ञान प्रकाश सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग अपने शहर या गांव के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन डॉ. दिनेश कुमार तिवारी ने पूरे पूर्वांचल को केंद्र में रखकर इतना बड़ा आयोजन किया है। यह सराहनीय पहल है। ऐसे आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को पहचान और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। महोत्सव में पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से पहुंचे कलाकारों ने लोक संस्कृति और कला के विविध रंग बिखेरे। युवाओं की प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। आयोजक एवं पूर्वांचल स्ववित्तपोषित प्रबंध महासंघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश तिवारी ने बताया कि महोत्सव का यह चौथा वर्ष है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वांचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। संरक्षक मंडल और कार्यकारिणी के सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन निरंतर आगे बढ़ रहा है। संचालन अविनाश दुबे एवं अपूर्वा ने संयुक्त रूप से किया। आयोजन समिति की महामंत्री निवेदिता राय ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष इंद्रभान सिंह, संजय सिंह, महेंद्र गुप्ता, अजय दुबे, प्रो. समर बहादुर सिंह, अशोक दुबे, उपेंद्र मिश्रा, महेंद्र विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और दर्शक मौजूद रहे।