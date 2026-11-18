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सिकरारा। हरिगांव में बुधवार की सुबह हर आंख नम थी। गांव के लाल अर्जुन सिंह यादव का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर जब सैन्य वाहन से घर लाया गया तो चीख-पुकार मच गई। कोई अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता था तो कोई भाई और दोस्त को। हाथों में तिरंगा लिए ग्रामीणों ने ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, अर्जुन तेरा नाम रहेगा’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। पत्नी वंदना शव देखते ही बेसुध हो गईं। बहन मंजू दहाड़ मारकर रोने लगी। पिता जिलाजीत यादव भी बेटे को ताबूत में देखकर खुद को संभाल नहीं सके। हरिगांव निवासी अर्जुन सिंह यादव लेह सीमा पर तैनात 22 ग्रेनेडियर अल्फा के सेनानायक थे। तबीयत बिगड़ने पर सोमवार की रात सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। बटालियन के कर्नल हिमांशु और चार अन्य सैनिकों के साथ उनका पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ और फिर मंगलवार देर रात वाराणसी एयरपोर्ट लाया गया। रात में पार्थिव शरीर सैनिक अस्पताल सिटी हॉस्पिटल में रखा गया। बुधवार की सुबह करीब आठ बजे सैन्य वाहन से पार्थिव शरीर गांव ले जाया गया। रास्ते में पकड़ी ब्लॉक, लाला बाजार और सिकरारा चौराहे पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर श्रद्धांजलि दी। सरकोनी टोल प्लाजा से सैकड़ों लोग काफिले के साथ गांव पहुंचे। गोरखा रेजिमेंट के बैंड की मातमी धुन के बीच सैनिकों ने सलामी दी। लेह से आए कर्नल हिमांशु ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर योगिता सिंह और तहसीलदार सदर शैलेश सिंह ने पुष्पांजलि दी।