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सभी वक्ताओं ने मतदाता जोड़ों अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन इंद्रेश तिवारी ने किया। इस मौके पर जिला महामंत्री संतोष मिश्रा, जिला मंत्री केपी मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मुकेश सिंह, हरिओम गुप्ता, रमेश मौर्य, वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक नारायण सिंह, किसान मोर्चा के प्रभा सिंह, महेश तिवारी, विवेक दुबे आदि लोग रहे।

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मछलीशहर। विधानसभा की संगठनात्मक बैठक बुधवार को दियावां महादेव के पास एक हॉल हुई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों एवं अभियानों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। इसलिए सभी कार्यकर्ता अभियान को गंभीरता से लेते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सभी के सहयोग और परिश्रम से ही इस बार मछलीशहर विधानसभा में भाजपा की जीत तय होगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता अभी से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर संगठन के कार्यों में जुट जाएं। बैठक को जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर एवं किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने भी संबोधित किया।