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केशव प्रसाद मौर्य बोले- भाजपा कार्यकर्ता गलत पैरवी नहीं करते, उनकी बात अनसुनी न करें अधिकारी, VIDEO
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गलत पैरवी नहीं करते हैं। यदि किसी मामले में भाजपा कार्यकर्ता अधिकारी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे अनसुना न करें। उनकी बात को गंभीरता से सुनें और नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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