साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाएगी। टिकट चाहे किसी को मिले, कार्यकर्ताओं को मिलकर कमल का फूल खिलाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2014 और 2017 की ताकत याद करने का आह्वान किया। कहा कि सपा, बसपा या ओवैसी का गठबंधन हो, एनडीए सभी को हराकर फिर सरकार बनाएगी। बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बातें कहीं।



उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वे एकजुट होकर कमल खिलाएंगे। जौनपुर में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने दावा किया कि पिछली बार की तुलना में इस बार दोगुनी सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रभाव से भाजपा को नुकसान होने के सवाल पर उन्होंने इसे दुष्प्रचार का परिणाम बताया। कहा कि 2027 का परिणाम डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का होगा। कहा कि 100 में 60 प्रतिशत वोट हमारा है, शेष 40 प्रतिशत में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। भीतरघात की आशंका पर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, कार्यकर्ता मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे।