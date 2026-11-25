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मछलीशहर। अधिवक्ता भवन में बुधवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान अनुराग पांडेय ने कहा कि अधिवक्ताओं के सहयोग और विश्वास के चलते बार काउंसिल के चुनाव में उन्हें प्रथम वरीयता के सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। यह उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के प्रति आभार जताया। वह बिना किसी भेदभाव के अधिवक्ताओं के हितों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता जितेंद्र श्रीवास्तव ने की, जबकि संचालन महामंत्री आलोक विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान दिनेश चंद्र सिन्हा, इंदु प्रकाश सिंह, अशोक श्रीवास्तव, सुरेश बहादुर सिंह, आरपी सिंह आदि अधिवक्ता रहे।