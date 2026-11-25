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बीईओ रवींद्र शुक्ला ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा साबित करने का उचित मंच प्रदान करती हैं। खेलों से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होने के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। शिक्षा के साथ खेलकूद भी जरूरी है। हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन खेल भावना और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी हैं। इस दौरान उमानाथ यादव, लाल साहब यादव, उमेंद्र प्रताप सिंह, राकेश सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्रा, राधेश्याम यादव, कैलाश नाथ यादव आदि रहे।

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महराजगंज। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अंगराह में आयोजित बुधवार को ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ के बालिका वर्ग में भटौली की माही और बालक वर्ग में अंगराह के इजहार प्रथम रहे। 100 मीटर और 200 मीटर बालक वर्ग में मजीठी के आर्यन ने बाजी मारी। जूनियर वर्ग की 100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग से शिवनगर के धनी और बालिका वर्ग से करछुली की सेजल प्रथम रहीं। 200 मीटर में धनी और मीनाक्षी ने पहला स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर बालक वर्ग में अंगराह के अमित राव और बालिका वर्ग में करछुली की मीनाक्षी विजेता रहीं। प्राथमिक स्तर कबड्डी के बालक वर्ग में कुंभराज न्याय पंचायत ने आनापुर को और बालिका वर्ग में अंगराह ने आनापुर को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में महंकुचा ने आशा मधुपुर को तथा बालिका वर्ग में करछुली ने महंकुचा को हराया। जूनियर खो-खो के बालक वर्ग में महंकुचा और बालिका वर्ग में आशा मधुपुर की टीम विजेता रही। जिम्नास्टिक में यूपीएस कोल्हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में यूपीएस महराजगंज और लंबी कूद में करछुली की अनन्या प्रथम रहीं।