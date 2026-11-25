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कृष्णा ग्रुप के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राधा-कृष्ण की आकर्षक झांकियों के साथ कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। ''राधा तेरी चुनरी है लाल-लाल रे...'' और ''ओ राधा ओ राधा तू है किसकी दीवानी...'' जैसे गीतों पर प्रस्तुतियों को खूब सराहना मिली। मां श्री शीतला धाम कुंड कार्य समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सतीश जय किशन तिवारी और ट्रस्ट अध्यक्ष विनय त्रिपाठी ने कलाकारों को सम्मानित किया। विज्ञापन

प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

श्री संकट मोचन संगठन ट्रस्ट की ओर से आयोजित महोत्सव में हजारों दीप जलाए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गोमती की महाआरती हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने रंगोली प्रतियोगिता में अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में अपेक्षा गुप्ता ने प्रथम, राकेश गुप्ता ने द्वितीय और नंदिनी सोनकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान प्रदीप तिवारी, आदित्य चौधरी, रविंद्र निषाद, डॉ. कमलेश निषाद, अजय सिंह, संदीप निषाद, सूरज निषाद आदि रहे। कृष्णा ग्रुप के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राधा-कृष्ण की आकर्षक झांकियों के साथ कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। ''राधा तेरी चुनरी है लाल-लाल रे...'' और ''ओ राधा ओ राधा तू है किसकी दीवानी...'' जैसे गीतों पर प्रस्तुतियों को खूब सराहना मिली। मां श्री शीतला धाम कुंड कार्य समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सतीश जय किशन तिवारी और ट्रस्ट अध्यक्ष विनय त्रिपाठी ने कलाकारों को सम्मानित किया।श्री संकट मोचन संगठन ट्रस्ट की ओर से आयोजित महोत्सव में हजारों दीप जलाए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गोमती की महाआरती हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने रंगोली प्रतियोगिता में अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में अपेक्षा गुप्ता ने प्रथम, राकेश गुप्ता ने द्वितीय और नंदिनी सोनकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान प्रदीप तिवारी, आदित्य चौधरी, रविंद्र निषाद, डॉ. कमलेश निषाद, अजय सिंह, संदीप निषाद, सूरज निषाद आदि रहे।

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जौनपुर। शीतला चौकिया धाम से अपने जुड़ाव को साझा करते हुए सासंद व भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी मृदुल भावुक हो गए। देव दीपावली पर मंगलवार की रात में धाम पहुंचे मनोज तिवारी ने मां शीतला के चरणों में गीतों से हाजिरी लगाई। कहा कि शीतला चौकियां की धरती ने उन्हें देश में पहचान दिलाया है। वह इस पवित्र धरती के ऋणी हैं और इसका ऋण कभी नहीं भूल सकते। मां शीतला की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने 'माई तोहरे दुआरिया के महिमा जानत सारा संसार...' गीत की प्रस्तुति दी तो पूरा परिसर तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उनकी गायकी पर श्रोता भावविभोर हो गए।