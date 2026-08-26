{"_id":"6a8ee709abc2f5816c022f11","slug":"video-ansh-bitten-by-snake-after-meal-while-going-to-drink-water-dies-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"खाना खाकर पानी पीने गए अंश को सांप ने डंसा, मौत; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरसठी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में मंगलवार शाम खाना खाने के बाद पानी पीने गए 11 वर्षीय अंश पटेल को सांप ने डंस लिया।परिजन उसे उपचार के लिए मड़ियाहूं ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जौनपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अंश राजकुमार पटेल का इकलौता बेटा था। उसकी 13 वर्षीय बहन खुशी है। परिजनों के अनुसार, पानी की बाल्टी के पास मेढक को पकड़ने के लिए सांप आया था।सुबह सपेरे भी सांप की तलाश में पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिला।

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