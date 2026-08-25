Jaunpur News: मोबाइल लूट कर भाग रहे दो बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा

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बरसठी। भन्नौर बाजार में सामान खरीदने जा रहे पल्टूपुर गांव निवासी रामसमुझ यादव का मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पीड़ित का आरोप है कि 24 अगस्त की शाम करीब चार बजे वे साइकिल से भन्नौर बाजार सामान खरीदने जा रहे थे। वह जैसे ही बसुही पुल पर पहुंचे, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उनको रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने धक्का देकर उसे साइकिल से गिरा दिया और उसका ओप्पो मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भागने लगे। शोर मचाने पर मौके पर मौजूद गांव के वकील शर्मा, दर्शित यादव, हरेंद्र यादव आदि ने घेरेबंदी करके दोनों को पकड़ लिया। थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि आरोपियों का नाम राय साहब निवासी डाढ़ा परियत, रसुलहा और ललित कुमार निवासी बरमदेवा मड़ियाहूं है। तलाशी के दौरान उनके पास से छीना गया मोबाइल बरामद हो गया।