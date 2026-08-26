जौनपुर: सस्ते सोने का झांसा देकर व्यापारी से तीन लाख की लूट, तीन आरोपी गिरफ्तार; पांच पुलिसकर्मी भी निलंबित

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय सिंह उर्फ पिंटू (51), निवासी इजरी, शुभम सिंह (28), निवासी इजरी और इंद्रजीत सरोज (56), निवासी निहालपुर, थाना केराकत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से पीड़ित की कार संख्या यूपी65सीएफ1241 और तीन लाख रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी सामने आई है।



जांच के दौरान शुरुआती स्तर पर जलालपुर पुलिस की ओर से समय से कार्रवाई न करने, तहरीर मिलने के बावजूद मुकदमा दर्ज न करने और मामले में शिथिलता बरतने की बात सामने आई। इसे गंभीरता से लेते हुए पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।