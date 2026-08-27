उरई: टायर फटने से डिवाइडर पर चढ़ी स्कूल बस, छह बच्चे सुरक्षित

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झांसी-कानपुर हाईवे पर आटा टोल प्लाजा के पास गुरुवार को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की बस का अगला टायर अचानक फट गया। इससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी तरफ जाकर रुक गई। बस में कक्षा नौ के छह बच्चे सवार थे। हादसे के बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई, हालांकि सभी सुरक्षित हैं।

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