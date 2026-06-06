Jalaun News: श्मशान घाट न होने पर प्रधान के दरवाजे पर शव रखकर किया प्रदर्शन

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नदीगांव विकासखंड के ग्राम खेरावर के मजरा व्यौना रियासत निवासी अरविंद उर्फ रिंकू जाटव (38) का बुधवार शाम कैंसर की बीमारी के चलते निधन हो गया था। गुरुवार को परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे, लेकिन लगातार बारिश के कारण दूसरे गांव का श्मशान घाट और वहां जाने वाला रास्ता पानी से लबालब था। गांव की गलियों में भी पानी भरा होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए दूसरी जगह नहीं मिल सकी। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में श्मशान घाट नहीं है।इससे नाराज ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से शव को करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत के मुख्य गांव खेरावर ले गए। यहां ग्राम प्रधान सावित्री देवी के घर के दरवाजे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और श्मशान घाट बनवाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। ग्राम प्रधान ने यूपी-112 पुलिस को सूचना दी। हालांकि, ग्रामीणों ने अपना विरोध जताने के बाद श्मशान घाट का आश्वसन मिला। इसके बाद खेरावर के श्मशान घाट में ही अंतिम संस्कार किया।ग्रामीणों का कहना है कि व्यौना रियासत में श्मशान घाट की व्यवस्था नहीं होने से हर बार अंतिम संस्कार के दौरान परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश के मौसम में समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में श्मशान घाट के लिए दो स्थान चिह्नित हैं, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं कराया गया। उन्होंने जल्द निर्माण कराने की मांग की है। अरविंद के दो बच्चे बताए गए हैं।उच्चाधिकारियों से रखेंगे मांगप्रशासक प्रधान सावित्री देवी ने बताया कि ग्रामीणों के प्रदर्शन से पहले ही सुबह श्मशान घाट की चाबी उपलब्ध करा दी गई थी और साफ-सफाई भी करा दी गई थी। खेरावर के श्मशान घाट में आसपास के अन्य गांवों के लोग भी अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि व्यौना में श्मशान घाट बनवाने की मांग पहले भी उठाई गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत में एक ही श्मशान घाट स्वीकृत हुआ था। अब उच्चाधिकारियों से वार्ता कर व्यौना रियासत में श्मशान घाट निर्माण की मांग रखी जाएगी।जांच के लिए टीम भेजी गईग्राम पंचायत में श्मशान घाट बना हुआ है और चाबी मांगने पर ग्राम प्रधान ने तत्काल उपलब्ध करा दी थी। आपसी कारणों के चलते प्रधान के दरवाजे पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। मामले की जांच के लिए एडीओ पंचायत की अगुवाई में टीम मौके पर भेजी गई है। दोनों गांवों के बीच दूरी अधिक पाए जाने पर व्यौना रियासत में भी श्मशान घाट निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। - नरेश पाल, बीडीओ, नदीगांव