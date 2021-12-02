Jalaun News: पति की मौत को बताया हत्या, डीएम-एसपी से लगाई गुहार

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वीनू तिवारी के अनुसार 21 अगस्त की शाम करीब सात बजे उनके पति पुष्पांजलि गेस्टहाउस के सामने से जा रहे थे। इसी दौरान बोलेरो सवार तीन लोगों ने रंजिश के चलते उन्हें वाहन से टक्कर मार दी। आरोप है कि गंभीर हालत में उन्हें वाहन से घसीटा गया, जिससे शरीर में कई चोटें आईं। उन्हें कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।पीड़िता का आरोप है कि घटना की शिकायत कुठौंद थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने उसकी तहरीर के अनुसार हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने पुलिस पर आरोपियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। (संवाद)