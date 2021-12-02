Jalaun News: घर में घुसकर लाखों के जेवरात व नकदी चोरी

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राजेश कुमार के अनुसार रात में चोर घर में घुस आए और कमरे में रखे पत्नी व बेटी के सामान को निशाना बनाया। चोर चांदी की पायल, बिछिया, तोड़ियां, चूड़ियां और हाथ समेत सोने का हार, चार चूड़ियां, अंगूठी, जंजीर, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स आदि जेवरात चोरी कर ले गए। नाती के चांदी के दो छुरे भी चोरी होने की बात कही गई है। विज्ञापन

पीड़ित ने चोरी गए सामान की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विपिन कुमार को सौंपी गई है। राजेश कुमार के अनुसार रात में चोर घर में घुस आए और कमरे में रखे पत्नी व बेटी के सामान को निशाना बनाया। चोर चांदी की पायल, बिछिया, तोड़ियां, चूड़ियां और हाथ समेत सोने का हार, चार चूड़ियां, अंगूठी, जंजीर, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स आदि जेवरात चोरी कर ले गए। नाती के चांदी के दो छुरे भी चोरी होने की बात कही गई है।पीड़ित ने चोरी गए सामान की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विपिन कुमार को सौंपी गई है।

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कालपी। क्षेत्र के ग्राम छौंक निवासी राजेश कुमार के घर में 25 अगस्त की रात चोरों ने धावा बोलकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेत करीब तीन लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने कालपी कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।