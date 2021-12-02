Jalaun News: रास्ते में घेरकर धारदार हथियार से हमला, तीन लोग नामजद
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:32 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:32 AM IST
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कालपी। तहसील क्षेत्र के ग्राम हरखूपुर निवासी रघुवीर सिंह ने तीन लोगों पर रास्ते में घेरकर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
थाने में रघुवीर ने तहरीर देकर बताया कि 23 अगस्त की शाम करीब सात बजे वह अपनी भाभी वर्मा देवी और पूजा देवी के साथ सिकरी रहमानपुर में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे। गांव के बाहर रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में रघुवीर सिंह को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि घटना के बाद हमलावरों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तहरीर पर थाना चुर्खी में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। (संवाद)
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थाने में रघुवीर ने तहरीर देकर बताया कि 23 अगस्त की शाम करीब सात बजे वह अपनी भाभी वर्मा देवी और पूजा देवी के साथ सिकरी रहमानपुर में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे। गांव के बाहर रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में रघुवीर सिंह को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि घटना के बाद हमलावरों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तहरीर पर थाना चुर्खी में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। (संवाद)
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