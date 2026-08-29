{"_id":"6a92f77d40040ef0bc06ea0e","slug":"video-jalaun-overflowing-malanga-drain-causes-trouble-water-flows-over-bridge-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालौन: उफनाए मलंगा नाले ने बढ़ाई मुसीबत, पुल के ऊपर से बह रहा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झमाझम बारिश के बाद उफनाए मलंगा नाले ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। राजपाल रिसॉर्ट बजरिया इलाके में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आसपास के घरों में भी पानी घुस गया। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से आवागमन करते नजर आए। पानी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग स्टंट करते भी दिखाई दिए। सूचना पर एसडीएम उत्तम कुमार तिवारी ने मौके पर पहुंचे और लोगों को पानी में उतरकर आवागमन न करने की हिदायत दी। उन्होंने दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। एसडीएम की चेतावनी के बाद नाले से होकर गुजरने वाले लोगों की आवाजाही कम हुई। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।

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