फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Cousin stepped in to help but had to turn back halfway.

Jalaun News: बचाने उतरा चचेरा भाई, आधे रास्ते से लौटना पड़ा

Sat, 29 Aug 2026 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Cousin stepped in to help but had to turn back halfway.
फोटो -32 मृतक फूल सिंह की फाइल फोटो। - फोटो : 1
कोंच/पहाड़गांव। कैलिया थाना क्षेत्र के करयावली गांव में दोनों भाइयों के कुएं में डूबने के बाद शिवा और शिवांश रोते-चिल्लाते रहे। उनकी आवाज सुनकर चचेरा भाई वीर सिंह मौके पर पहुंचा। उसने दोनों को बचाने के लिए कुएं में उतरने का प्रयास किया, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका दम घुटने लगा। आवाज लगाने पर लोगों ने उसे बाहर खींच लिया। इसके बाद पुलिस और दमकल टीम की मदद से दोनों भाइयों को बाहर निकाला गया।
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक लगातार बारिश के कारण फूल सिंह को कुएं में पड़ी मोटर खराब होने की चिंता थी। वह दो दिन से घर में मोटर को कुएं से निकालकर सुरक्षित रखने की बात कह रहे थे, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार सुबह उन्होंने छोटे भाई रामलखन से कहा कि कोई सुनता नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊं क्या। इसके बाद रामलखन दोनों नातियों शिवा और शिवांश को साथ लेकर खेत पर चले गए।
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक रामलखन ने कमर में रस्सी बांधने के बजाय उसे हाथ में पकड़कर कुएं में उतरना शुरू किया था। बीच रास्ते में हाथ से रस्सी छूट गई और वह पानी में डूबने लगा। बड़े भाई ने यह दृश्य देखा तो एक पल भी नहीं सोचा और उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। दोनों भाइयों की मौत के बाद कुएं के किनारे खड़े नाती बिलखते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


राखी बांधने आने वाली थीं बहनें, मिली भाइयों की मौत की खबर
फूल सिंह और रामलखन की तीन बहनें हैं। बड़ी बहन रामकली की ससुराल जैसारी कलां और मझली बहन ज्ञानकुंवर की ससुराल बुड़ेरा में है। छोटी बहन रामकुंवर की ससुराल नदीगांव के छोटी सोनी में है। परिजनों के अनुसार रामकुंवर के पति का निधन हो चुका है। सावन में राखी के कार्यक्रम के बाद दोनों बहनें छोटी बहन के घर गई थीं और शुक्रवार शाम भाइयों को राखी बांधने करयावली आने वाली थीं। इसी बीच उन्हें दोनों भाइयों के कुएं में डूबने की सूचना मिली। खबर सुनते ही बहनों की चीख निकल गई और वे गांव की ओर दौड़ पड़ीं। जिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए वे आने वाली थीं, उनकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया।

फोटो -32 मृतक फूल सिंह की फाइल फोटो।

फोटो -32 मृतक फूल सिंह की फाइल फोटो।- फोटो : 1

फोटो -32 मृतक फूल सिंह की फाइल फोटो।

फोटो -32 मृतक फूल सिंह की फाइल फोटो।- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed