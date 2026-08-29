उरई: 70 लाख के गांजे के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा से लाकर कई जिलों में करते थे सप्लाई, ये सामान भी बरामद

उरई जिले में थाना आटा पुलिस और स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से दो क्विंटल 27 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई गई है।

विज्ञापन



इसके अलावा दो काली स्कॉर्पियो गाड़ियां और 5100 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईशान सोनी ने बताया कि शनिवार को आटा थाना पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने चार संदिग्धों को पकड़ा।