सहपऊ में दो किसानों की सात बीघा करब जली

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सहपऊ में सोमवार दोपहर को नगला कली के उदयवीर और बटपुरा के विजय वीर सिंह की कुल सात बीघा बाजरा की करब अज्ञात व्यक्ति ने जला दी। दमकल के पहुंचने से पहले ही करब पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित किसानों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं।

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