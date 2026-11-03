फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Retired havildar dies of heart attack

सादाबाद: खेत में तारबंदी करते किसान की बिगड़ी तबीयत, हार्टअटैक से हुई मौत, परिवार में छाया मातम

Tue, 03 Nov 2026 03:46 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 03 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

रवेंद्र सिंह सेना में हवलदार रह चुके थे। वह खेत के चारों ओर तारबंदी करने पहुंचे थे। चार-पांच खंभे गाड़ने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह जमीन पर गिर पड़े। 

विज्ञापन
Retired havildar dies of heart attack
मृतक रवेंद्र सिंह - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खेत में गेहूं की फसल को पशुओं से बचाने की कोशिश कर रहे किसान (सेवानिवृत्त हवलदार) की हार्टअटैक से मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक छा गया।

विज्ञापन


सादाबाद के गांव थलूगढ़ी निवासी 60 वर्षीय रवेंद्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह सेना में हवलदार रह चुके थे। उनके भतीजे चंद्रपाल के अनुसार, सोमवार को वह खेत के चारों ओर तारबंदी करने पहुंचे थे। चार-पांच खंभे गाड़ने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें तत्काल आगरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन


रवेंद्र सिंह अपने पीछे एक पुत्र और तीन पुत्रियों सहित परिवार छोड़ गए हैं। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। पत्नी शकुंतला देवी, पुत्र पंकज कुमार और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रवेंद्र सिंह के निधन की सूचना पर सेना की जाट रेजीमेंट के अधिकारी भी पहुंचे और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed