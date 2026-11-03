अमर उजाला डांडिया नाईट: गायिका मेघा किशोर के गीतों पर झूमा हाथरस, उमड़ी भीड़, परिवारों ने की जमकर मस्ती

याद रहेगी यह शाम

त्योहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और सामाजिक एकता का आधार हैं। अमर उजाला द्वारा डांडिया नाइट के जरिये शहर के परिवारों और युवाओं को एक मंच पर लाकर भारतीय उत्सवधर्मिता को जीवंत रखने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है।-पीएन दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस।

अमर उजाला के इस डांडिया उत्सव ने मन खुश कर दिया। इतना आनंद और पारिवारिक माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। मेघा किशोर के गीतों और संगीत के तालमेल ने शाम को बेहद खास बना दिया। ऐसे आयोजन हर साल होने चाहिए।-मनीष पाठक।

शहर में कार्यक्रमों के आयोजन तो बहुत होते हैं, लेकिन अमर उजाला के इस उत्सव को लेकर जैसा क्रेज था, कार्यक्रम उम्मीदों से भी कहीं बेहतर रहा। डांडिया की ताल और प्रतियोगिताओं ने शाम को यादगार बना दिया।-रेनू अग्रवाल।

सोशल मीडिया पर जिन गीतों को सुना करते थे, उन्हें आज लाइव सुनकर डांडिया खेलने का अलग ही रोमांच था। बच्चों और दोस्तों के साथ खूब डांस किया। यह सोमवार हमारे लिए पूरी तरह यादगार बन गया।-प्रभा वार्ष्णेय।

तिलक लगाकर स्वागत करने से लेकर बेहतरीन डांडिया धुनों तक, हर व्यवस्था सलीकेदार थी। प्रतियोगिताओं ने प्रतिभागियों में नया उत्साह भरा। पूरे परिवार के साथ ऐसा जश्न मनाना सुखद अनुभव रहा।-नारायण अग्रवाल।



ये रहे सयोगी

डांडिया उत्सव को भव्य स्वरूप देने में शहर के प्रमुख उद्यमियों व शिक्षण संस्थानों का विशेष योगदान रहा। इनमें पवन कुमार अग्रवाल व आयुष अग्रवाल (श्री दुर्गा फार्मास्यूटिकल), शिवम मित्तल (एके फूड प्रोडक्ट), विशेष शर्मा (वीआर अथर्ववेदा फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.), हर्ष मित्तल (रितु प्रोडक्ट), अंकित अग्रवाल व अशोक अग्रवाल (इंश्योरेंस एडवाइजर), सचिन अग्रवाल (गिरिराज फूड प्रोडक्ट), धीरेंद्र वार्ष्णेय (बाबा फूड प्रोडक्ट), मनोज बूटिया व सजल बुटिया (रामोजी रिसॉर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट), तरुण अग्रवाल (धीर फूड इंडस्ट्रीज), कौशल किशोर गुप्ता व हर्षवर्धन राघव (श्रीराधा ऑर्चिड), दीपेश अग्रवाल सराफ (भजनलाल ज्वेलर्स), प्रशांत बग्गा व विशाल बग्गा (प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी), अमित अग्रवाल (विशंभरदयाल एंड संस), संदीप जैन (जैन ज्वेलर्स), रजनेश (आरबीएस पब्लिक स्कूल), जेके अग्रवाल (दून पब्लिक स्कूल), रोरन सिंह (श्री बलवंत सिंह पब्लिक स्कूल), राहुल वार्ष्णेय (राहुल पेंट एजेंसीज), सचिन वार्ष्णेय (श्रीजी ऑटो), पीपी सिंह (प्रेम रघु आयुर्वेदिक), अर्जुन (अर्जुन स्टील), देवेंद्र कुमार आर्य (दीप इंटर कॉलेज), हीरेंद्र कुमार गुप्ता व कुशल कुमार वार्ष्णेय (रामस्वरूप हनुमान प्रसाद प्लास्टिक पैकेजिंग), मनीष गोयल (गोयल ज्वेलर्स), मुकेश कुमार टिप टॉप (रेमंड शॉप), प्रवीण वर्मा (श्रीगोपाल जी एंटरप्राइजेज सोलर पैनल), तोषित वार्ष्णेय (गोविंदराम रमेशचंद्र सर्राफ लहरा वाले), अमित बंसल (बंसल एनर्जी सिस्टम), कौशल सारस्वत (जेपी कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोटा), एपी सर व प्रदीप सेंगर (श्री राधा बिहार पब्लिक स्कूल), अश्वनी अग्रवाल व सुधा अग्रवाल (बचपन प्ले स्कूल), भविष्य शर्मा उर्फ होला गुरु, विनय कुमार व हिमांशु सेंगर (विनाका स्टूडियो - स्टूडियो पार्टनर) एवं रितेश खंडेलवाल (खंडेलवाल आउटडोर एजेंसी - आउटडोर पार्टनर)।