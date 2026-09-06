{"_id":"6a9d5dfc98b8b018e30b9796","slug":"video-sahapauu-ma-haaa-akhal-bharataya-kava-samamalna-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहपऊ में हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षक दिवस पर शनिवार रात को सहपऊ कस्बा में एसबीआई बैंक के पास नानक चंद्र वर्मा के प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन आरडी काव्यकुल संस्था ने किया। सम्मेलन में आगरा, मथुरा, बरेली, मेरठ, बुलन्दशहर, लखनऊ और झांसी समेत कई शहरों से 50 से अधिक कवि व कवयित्रियों ने भाग लिया। प्रोफेसर शिवराज भारद्वाज ने इसकी अध्यक्षता की। कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रमोद तिवारी, डॉ अनार सिंह अग्र, मोहिनी भटनागर और श्रीपाल शर्मा ईदरीशपुरी जैसे कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। उनकी कविताओं पर श्रोताओं ने खूब तालियां बजाईं। ओजस्वी कवि नितिन दीक्षित निडर ने मंच-संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कलमकारों को स्मृति-चिह्न और सम्मान पत्र प्रदान किए गए।

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