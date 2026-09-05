{"_id":"6a9c039d0ed2e763e004d290","slug":"video-hatharasa-ka-vabhava-nagara-ma-ya-paca-najavana-pahal-khatha-paugdhha-ab-thasara-ka-sapana-ka-tha-raha-uugdhana-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस के विभव नगर में ये पांच नौजवान पहले खुद पढ़े, अब दूसरों के सपनों को दे रहे उड़ान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षक दिवस पर हाथरस शहर के उन युवाओं को नजरअंदाज करना बेमानी होगी, जो पिछले एक दशक से निर्धन व जरूरतमंद विद्यार्थियों के जीवन शिक्षा के जरिये सफलता के रंग भर रहे हैं। हाथरस के विभव नगर में ये पांच नौजवान करीब एक दशक से ऐसे कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे हैं, जहां न केवल वह खुद पढ़ रहे हैं, बल्कि निर्धन विद्यार्थियों के सपनों को भी उड़ान दे रहे हैं।

... और पढ़ें