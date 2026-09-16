Hathras News: कासगंज-मथुरा मार्ग पर 17 से चलेगी स्पेशल ट्रेन

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भाद्रपद मास की षष्ठी देव छठ पर ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन, बल्देव और गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इज्जत नगर मंडल द्वारा विशेष ट्रेन बल्देव छठ के अवसर पर पहली बार संचालित होगी। स्पेशल ट्रेन कासगंज से चलकर मथुरा जंक्शन पहुंचेगी।इसके ठहराव सिकंदराराऊ, मेंडू, हाथरस सिटी, मुरसान, सोनई और राया स्टेशनों पर होंगे। प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव होने से ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के यात्री आसानी से सफर कर सकेंगे। वापसी में भी ट्रेन इसी रूट से कासगंज के लिए रवाना होगी। इज्जत नगर मंडल के पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि ट्रेन तीन टुकड़ों में तीन-तीन दिन के लिए निर्धारित की है। ट्रेन के संचालन से दैनिक यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।