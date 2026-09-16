Hathras News: ठीक कराए बिना कागजों पर चालू कर दिया हैंडपंप

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आरोप है कि जब शिकायतकर्ता ने इस धांधली की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कही तो अधिकारी ने तल्ख लहजे में कहा, जो करना है कर लो। अर्जुनपुर निवासी पीके कौशिक ने चंदपा रोड पर खाद-बीज की दुकान के पास खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत कराने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायतकर्ता का आरोप है कि धरातल पर हैंडपंप की कोई सुध नहीं ली गई, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी रामेंद्र सिंह और संबंधित विभागीय कर्मचारियों ने कागजी खानापूर्ति करते हुए हैंडपंप मरम्मत की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी। एडीओ (पंचायत) मुरसान के पत्र के अनुसार सचिव रामेंद्र सिंह ने लिखित रूप में रिपोर्ट दी कि शिकायत में बताए गए स्थल पर हैंडपंप की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है और हैंडपंप सुचारू रूप से पानी दे रहा है।शिकायतकर्ता पीके कौशिक का कहना है कि मौके पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। एडीओ पंचायत मुरसान भीष्म प्रताप सिंह का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो हैंडपंप को सही कराया जाएगा। इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी।