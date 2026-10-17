{"_id":"6ad3a3e26a8f7761ec0c507e","slug":"video-hatharasa-ka-tamana-gaugdhha-ma-khata-ka-bugdhha-ma-aaya-karata-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस की तमना गढ़ी में खेतों की बाढ़ में आया करंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस की तमना गढ़ी में खेतों की बाढ़ में आया करंट

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 17 Oct 2026 10:05 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 10:05 PM IST







Link Copied



कोतवाली हाथरस गेट के गांव तमना गढ़ी में शुक्रवार शाम को एक हादसा हो गया। खेतों की फेंसिंग (तारबंदी-बाड़) में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से 12 बंदरों और एक कुत्ते की जान चली गई। घटना से क्षेत्र में खलबली मची हुई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन