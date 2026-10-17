Hathras News: इंस्टाग्राम पर नौ लाख फॉलोअर्स वाली बेटी भी संदेह के घेरे में

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शालिनी ने ही 15 अक्तूबर की सुबह गांव में अपने चाचा भूरी सिंह को फोन कर पिता के बीमार होने की खबर दी थी और मां से भी बात कराई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने परिजनों को फोन पर हत्या की जानकारी दी। बृहस्पतिवार सुबह काजल के चीख-पुकार मचाने पर आस-पड़ोसियों को गोपाल की मौत की जानकारी हुई थी।पड़ोसियों ने जब उसका शव देखा तो पुलिस को खबर की। फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई के बीच भूरी सिंह गांव के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। इधर, अशोक व चंद्रवीर गोवा में थे। वे फ्लाइट से दिल्ली और फिर वहां से फरीदाबाद पहुंचे। भूरी सिंह के अनुसार गोपाल की बेरहमी से हत्या की गई। गर्दन पर दोनों ओर चाकू के गहरे निशान थे। गर्दन लगभग कटी हुई थी। भूरी सिंह ने पुलिस को बताया कि पत्नी व सौतेली बेटी ने फोन पर बीमारी की खबर दी थी। प्रारंभिक छानबीन व परिजनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने काजल व उसकी बेटी शालिनी को हिरासत में ले लिया।रील्स बता रहीं मानसिक स्थितिशालिनी गांव में नहीं रहती थी। पढ़ाई के बहाने वह दिल्ली पहुंची और धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर उसने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा ली। यही उसकी आय का साधन भी बन गया, इसलिए वह पिता या मां पर निर्भर नहीं थी। उसकी रील्स उसकी मानसिक स्थिति बयां कर रही हैं। वैंपायर शेरनी के नाम से उसकी इंस्टा पर प्रोफाइल है, जिनमें अधिकतर रील्स बदमाशी तेवर वाली हैं।