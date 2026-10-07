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चंदपा के पारासर गांव में निकला 15 फीट लंबा अजगर

Wed, 07 Oct 2026 10:47 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:47 PM IST
चंदपा के पारासर गांव में निकला 15 फीट लंबा अजगर
चंदपा कोतवाली क्षेत्र के पारासर गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे हड़कंप मच गया। एक 15 फीट लंबा अजगर गांव में निकल आया। उसने एक सियार को अपना निवाला बना लिया। सियार के चिल्लाने पर लोगों ने अजगर को विजय उपाध्याय के मकान के पास देखा। इससे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। यतीश भारद्वाज, बंटी गोला, अजीत गोला प्रवीण और उपाध्याय की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। वे अजगर को अपने साथ ले गए। टीम ने लोगों को आसपास साफ-सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की सलाह दी। उन्होंने अजगर दिखने पर तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचित करने को कहा।
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