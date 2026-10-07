{"_id":"6ac67eaf9a17fc70f2070338","slug":"video-cathapa-ka-parasara-gava-ma-nakal-15-fata-lb-ajagara-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंदपा के पारासर गांव में निकला 15 फीट लंबा अजगर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदपा कोतवाली क्षेत्र के पारासर गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे हड़कंप मच गया। एक 15 फीट लंबा अजगर गांव में निकल आया। उसने एक सियार को अपना निवाला बना लिया। सियार के चिल्लाने पर लोगों ने अजगर को विजय उपाध्याय के मकान के पास देखा। इससे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। यतीश भारद्वाज, बंटी गोला, अजीत गोला प्रवीण और उपाध्याय की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। वे अजगर को अपने साथ ले गए। टीम ने लोगों को आसपास साफ-सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की सलाह दी। उन्होंने अजगर दिखने पर तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचित करने को कहा।

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