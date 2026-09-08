1600 मीटर दौड़ में राजस्थान के रोहित चौधरी ने हाथरस में मारी बाजी

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शहीद वीर भगत सिंह की स्मृति में रविवार को हाथरस में नगला दुर्जी के कलवारी-तेहरा रोड पर विशाल 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हुई। इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 41 युवाओं ने भाग लिया। राजस्थान के टोंक जिले के रोहित चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया। गांव ककोड़ी के सुखवीर दूसरे और सासनी के प्राइस रघू तीसरे स्थान पर रहे। आयोजकों ने प्रथम विजेता को 11,000 रुपये, दूसरे को 5,100 रुपये और तीसरे को 3,100 रुपये की नकद राशि दी। उन्हें मेडल भी प्रदान किए गए।

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