Aligarh News: सिटी में आज

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डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से खाद्य संयम दिवस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 8.30 बजे

श्रीराम कथा

सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे

भागवत कथा

सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे

स्वास्थ्य शिविर

सासनी : गांव गढ़ौआ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह नौ बजे

प्रतियोगिता

सुबह 9 बजे : सादाबाद इंटर कॉलेज में खोखो प्रतियोगिता का आयोजन।

खाद्य संयम दिवस कार्यक्रम