Aligarh News: सिटी में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:36 AM IST
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खाद्य संयम दिवस कार्यक्रम
डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से खाद्य संयम दिवस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 8.30 बजे
श्रीराम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे
स्वास्थ्य शिविर
सासनी : गांव गढ़ौआ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह नौ बजे
प्रतियोगिता
सुबह 9 बजे : सादाबाद इंटर कॉलेज में खोखो प्रतियोगिता का आयोजन।
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डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से खाद्य संयम दिवस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 8.30 बजे
श्रीराम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे
स्वास्थ्य शिविर
सासनी : गांव गढ़ौआ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह नौ बजे
प्रतियोगिता
सुबह 9 बजे : सादाबाद इंटर कॉलेज में खोखो प्रतियोगिता का आयोजन।