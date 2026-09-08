गिरावट: एल्युमीनियम का भाव गिरने से उठने लगा बर्तन कारोबार, हाथरस में दो करोड़ का रोज कारोबार

एल्युमीनियम का भाव गिरने से अब बर्तन का कारोबार ऊपर उठने लगा है। लंबे समय से यह बाजार महंगी एल्युमीनियम के चलते सुस्त व्यापार झेल रहा था, लेकिन हाल ही में इस धातु के दाम नीचे आने से कच्चा माल करीब 28 फीसदी तक सस्ता हो गया जिससे बनने वाले बर्तनों के दाम भी गिर गए। इसलिए अब बर्तन बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ने लगी है। करीब डेढ़ साल से कम कारोबार से परेशान दुकानदार इस बार सहालग व त्योहारी सीजन में बेहतर कारोबार की उम्मीद लगा रहे हैं।

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व्यापारियों ने बताया कि पुराने एल्युमीनियम यानी स्क्रैप के दाम में करीब 100 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। कुछ दिन पहले तक 360 रुपये किलो तक बिक रहा स्क्रैप अब 260 रुपये किलो रह गया है। यानी कीमत में करीब 28 फीसदी की कमी आई है। कच्चे माल के दाम घटने का असर तैयार बर्तनों पर भी पड़ा है। बाजार में 450 रुपये किलो बिक रहे एल्युमीनियम के बर्तन अब करीब 350 रुपये किलो में मिल रहे हैं। इससे ग्राहकों को प्रति किलो बर्तन की खरीद पर करीब 100 रुपये की सीधी बचत हो रही है।बर्तन व्यापारी श्रवण कुमार ने बताया कि पिछले साल के सभी सीजन सुस्ती में गए। शादियों के अलावा धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा बर्तन कारोबार होता है, लेकिन पिछले साल यह सुस्त रहा। इस साल भी बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। अब एल्युमीनियम की कीमत में गिरावट का असर बाजार में दिखने लगा है। ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ी है। उम्मीद है कि इस बार बचे सीजन में कारोबार अच्छा होगा।व्यापारी लव कुमार ने भी उम्मीद जताई कि अब वाकई एल्युमीनियम की कीमत व्यावहारिक स्तर पर आई है। करीब 18 महीने बाद वे बर्तन बाजार में ग्राहकों की संख्या फिर से बढ़ते हुए देख रहे हैं।