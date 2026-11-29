{"_id":"6b0c26828c724be3800fe9ed","slug":"video-youth-caught-in-hapur-with-20-living-creatures-forest-department-issues-stern-warning-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़ में 20 जीवों के साथ युवक दबोचा गया, वन विभाग ने दी सख्त चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़ में 20 जीवों के साथ युवक दबोचा गया, वन विभाग ने दी सख्त चेतावनी

Digvijay Singh

Updated Sun, 29 Nov 2026 06:50 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 06:50 PM IST







Link Copied



हापुड़ में अट्ठाइस नवंबर को मेरठ बायपास और प्याला बायपास के पास वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने एक व्यक्ति को बाल्टी में कपड़े से ढककर कछुए ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी का नाम शाहरुख पुत्र गफ्फार है। वह गांव असोड़ा का रहने वाला है। ... और पढ़ें

विज्ञापन