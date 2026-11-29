चालक के परिवार को दी गई सूचना

सीओ राहुल यादव ने बताया कि हादसे के दौरान घायल चालक बातचीत करने की स्थिति में है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर उनके पुत्र अभिषेक को फोन कर घटना की सूचना दे दी गई है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। घायल के उपचार के बाद उसके और परिजनों के संपर्क में रहकर तहरीर प्राप्त की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।