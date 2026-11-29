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विभाग की आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में टीम ने रात में दतियाना स्थित एक पनीर निर्माण इकाई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में करीब सात क्विंटल निर्मित पनीर पाया गया। टीम ने पनीर का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया। इसके अलावा मौके पर इस्तेमाल किए जा रहे रिफाइंड का भी एक नमूना लिया गया।जांच के दौरान पनीर अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित पाया गया। साथ ही उसमें मिलावट होने का भी संदेह जताया गया। इस पर टीम ने नमूने लेने के बाद पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। विभागीय अधिकारियों ने निर्माण इकाई को बंद करा दिया है। सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई करने वाली टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहित कुमार, सहरीश सादात और विपिन कुमार शामिल रहे।