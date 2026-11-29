{"_id":"6b0c1fc44bff1e88f1000fc4","slug":"video-delhi-lucknow-highway-ganga-bridge-pickup-canter-accident-driver-rescued-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"टक्कर के बाद पिकअप में लगी आग, पुलिस ने जलते वाहन से चालक को निकाला बाहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-लखनऊ हाईवे 09 पर गंगा पुल पर रविवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। डीजल खत्म होने के कारण पुल पर खड़े कैंटर में पीछे से तेज गति से आ रही बोलेरो पिकअप टकरा गई। टक्कर के बाद पिकअप में आग लग गई और चालक उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जलते वाहन से चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

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