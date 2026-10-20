{"_id":"6ad789189559ac60190f32cf","slug":"video-video-gada-ma-paratama-vasarajana-ka-tharana-taugdhha-natha-ma-dab-paca-yavaka-eka-ka-mata-tha-lpata-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान टेढ़ी नदी में डूबे पांच युवक, एक की मौत, दो लापता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान टेढ़ी नदी में डूबे पांच युवक, एक की मौत, दो लापता
तरबगंज क्षेत्र के भैरमपुर गांव के लोग मंगलवार शाम लक्ष्मनपुर में टेढ़ी नदी में प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। इस दौरान पांच युवक नदी में डूबने लगे। प्रदीप किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले और उन्होंने रघुवर व सुमित को भी बाहर निकाल लिया। हालांकि, सुमित की मौत हो गई, जबकि अभिषेक तिवारी और रामविलास प्रजापति का पता नहीं चल सका। दोनों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।