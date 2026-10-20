फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   UP: Five youths drowned in the Tedhi River during an idol immersion in Gonda; one has died, two remain missing

यूपी: गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान टेढ़ी नदी में डूबे पांच युवक, एक की मौत, दो लापता; एसडीआरएफ पहुंची

Tue, 20 Oct 2026 08:48 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, गोंडा
अमर उजाला, गोंडा Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 20 Oct 2026 08:48 PM IST
सार

गोंडा के तरबगंज क्षेत्र में टेढ़ी नदी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पांच युवक डूबने लगे। प्रदीप ने रघुवर और सुमित को बाहर निकाला, लेकिन सुमित की अस्पताल में मौत हो गई। अभिषेक तिवारी और रामविलास प्रजापति लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन
UP: Five youths drowned in the Tedhi River during an idol immersion in Gonda; one has died, two remain missing
ग्रामीणों की लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तरबगंज क्षेत्र के भैरमपुर गांव के लोग मंगलवार शाम लक्ष्मनपुर में टेढ़ी नदी में प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। इस दौरान पांच युवक नदी में डूबने लगे। प्रदीप किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले और उन्होंने रघुवर व सुमित को भी बाहर निकाल लिया। हालांकि, सुमित की मौत हो गई, जबकि अभिषेक तिवारी और रामविलास प्रजापति का पता नहीं चल सका। दोनों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है।

विज्ञापन


मंगलवार शाम करीब छह बजे प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुमित प्रजापति (20), अभिषेक तिवारी (18), रामविलास प्रजापति (18), रघुवर (19) और प्रदीप (20) नदी में डूबने लगे। प्रदीप ने किसी तरह खुद को संभाला और रघुवर व सुमित को बाहर निकाला। सुमित की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रदीप और रघुवर का एक निजी अस्पताल में उपचार कराया गया।
विज्ञापन


हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम तरबगंज सविता शुक्ला और विधायक प्रेम नारायण पांडेय मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी घटना की जानकारी ली। लापता युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

परंपरागत घाट नहीं था विसर्जन स्थल

एसडीएम सविता शुक्ला ने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वह प्रतिमा विसर्जन के लिए परंपरागत घाट नहीं था। वहां प्रतिमा रखने या विसर्जन के लिए कोई अनुमति भी नहीं थी। प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए प्रतिमा विसर्जन किए जाने के दौरान हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। एसपी अभिषेक ने बताया कि एसडीआरएफ की मदद से लापता युवकों की तलाश कराई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed