यूपी: गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान टेढ़ी नदी में डूबे पांच युवक, एक की मौत, दो लापता; एसडीआरएफ पहुंची
गोंडा के तरबगंज क्षेत्र में टेढ़ी नदी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पांच युवक डूबने लगे। प्रदीप ने रघुवर और सुमित को बाहर निकाला, लेकिन सुमित की अस्पताल में मौत हो गई। अभिषेक तिवारी और रामविलास प्रजापति लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी है।
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तरबगंज क्षेत्र के भैरमपुर गांव के लोग मंगलवार शाम लक्ष्मनपुर में टेढ़ी नदी में प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। इस दौरान पांच युवक नदी में डूबने लगे। प्रदीप किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले और उन्होंने रघुवर व सुमित को भी बाहर निकाल लिया। हालांकि, सुमित की मौत हो गई, जबकि अभिषेक तिवारी और रामविलास प्रजापति का पता नहीं चल सका। दोनों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है।
मंगलवार शाम करीब छह बजे प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुमित प्रजापति (20), अभिषेक तिवारी (18), रामविलास प्रजापति (18), रघुवर (19) और प्रदीप (20) नदी में डूबने लगे। प्रदीप ने किसी तरह खुद को संभाला और रघुवर व सुमित को बाहर निकाला। सुमित की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रदीप और रघुवर का एक निजी अस्पताल में उपचार कराया गया।
हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम तरबगंज सविता शुक्ला और विधायक प्रेम नारायण पांडेय मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी घटना की जानकारी ली। लापता युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई है।
परंपरागत घाट नहीं था विसर्जन स्थल
एसडीएम सविता शुक्ला ने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वह प्रतिमा विसर्जन के लिए परंपरागत घाट नहीं था। वहां प्रतिमा रखने या विसर्जन के लिए कोई अनुमति भी नहीं थी। प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए प्रतिमा विसर्जन किए जाने के दौरान हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। एसपी अभिषेक ने बताया कि एसडीआरएफ की मदद से लापता युवकों की तलाश कराई जा रही है।
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