यूपी: गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान टेढ़ी नदी में डूबे पांच युवक, एक की मौत, दो लापता; एसडीआरएफ पहुंची

तरबगंज क्षेत्र के भैरमपुर गांव के लोग मंगलवार शाम लक्ष्मनपुर में टेढ़ी नदी में प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। इस दौरान पांच युवक नदी में डूबने लगे। प्रदीप किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले और उन्होंने रघुवर व सुमित को भी बाहर निकाल लिया। हालांकि, सुमित की मौत हो गई, जबकि अभिषेक तिवारी और रामविलास प्रजापति का पता नहीं चल सका। दोनों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है।

विज्ञापन





मंगलवार शाम करीब छह बजे प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुमित प्रजापति (20), अभिषेक तिवारी (18), रामविलास प्रजापति (18), रघुवर (19) और प्रदीप (20) नदी में डूबने लगे। प्रदीप ने किसी तरह खुद को संभाला और रघुवर व सुमित को बाहर निकाला। सुमित की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रदीप और रघुवर का एक निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। विज्ञापन



हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम तरबगंज सविता शुक्ला और विधायक प्रेम नारायण पांडेय मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी घटना की जानकारी ली। लापता युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई है। विज्ञापन विज्ञापन मंगलवार शाम करीब छह बजे प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुमित प्रजापति (20), अभिषेक तिवारी (18), रामविलास प्रजापति (18), रघुवर (19) और प्रदीप (20) नदी में डूबने लगे। प्रदीप ने किसी तरह खुद को संभाला और रघुवर व सुमित को बाहर निकाला। सुमित की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रदीप और रघुवर का एक निजी अस्पताल में उपचार कराया गया।हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम तरबगंज सविता शुक्ला और विधायक प्रेम नारायण पांडेय मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी घटना की जानकारी ली। लापता युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई है।

Trending Videos