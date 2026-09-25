{"_id":"6ab64cc6ef046431690d3922","slug":"video-gada-ma-thavana-kacahara-gata-ka-pasa-patarakara-sa-marapata-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में दीवानी कचहरी गेट के पास पत्रकार से मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा में दीवानी कचहरी के गेट के पास शुक्रवार को एक न्यूज पोर्टल के पत्रकार सत्यम मिश्रा के साथ मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल पत्रकार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मारपीट के कारणों और घटना में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मामले में तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की है।

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