Gonda News: बारिश और तेज हवा से धान की अगेती फसल को नुकसान

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माधोपुर के भगहरिया भगवानपुर निवासी किसान आशीष तिवारी और माधोपुर के अभिषेक ने बताया कि बारिश से फसलों को लाभ मिला, लेकिन तेज हवा के कारण धान की फसल गिर गई। इससे पैदावार घटने की आशंका है। मनकापुर क्षेत्र के बक्सरा आज्ञाराम गांव निवासी वंशराज, राजेश, वीरेंद्र और मनीष ने बताया कि अगेती धान में दाने पड़ चुके हैं। तेज हवा के साथ हुई बारिश से फसल गिरने के कारण नुकसान हुआ है।कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. रामलखन सिंह ने बताया कि बारिश और तेज हवा से अगेती धान के साथ मक्का, तिलहन, दलहन और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। गन्ने और देर से बोई गई धान की फसलों पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा है।