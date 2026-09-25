{"_id":"6ab649b5b27104b8f5005781","slug":"video-bhara-brasha-ka-bca-gada-ma-bjal-aaparata-lugdhakhaugdhaii-bhal-karana-ma-jata-karama-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारी बारिश के बीच गोंडा में बिजली आपूर्ति लड़खड़ाई, बहाल करने में जुटे कर्मी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवीपाटन जोन के गोंडा में पिछले दो दिनों से भारी बारिश के चलते विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। आलम यह है की जगह-जगह विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर गिर गए हैं ।इससे जहां आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई है। वहीं, मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि देवीपाटन जोन में करीब 11 विद्युत केंद्र की आपूर्ति बाधित है। अवर अभियंताओं और एसडीओ के नेतृत्व में लगातार टीम में काम कर रहे हैं। कई ऐसे विद्युत उपकेंद्र है जहां लाइन दुरुस्त करके दोबारा चालू कराया गया है। सभी अधीक्षण अभियंताओं को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंताओं को सूचना के आधार पर तत्काल आपूर्ति बहाल करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील है की बारिश के दौरान हादसे का खतरा रहता है ऐसे में सावधानी बरतें। आपूर्ति बाधित होने पर विद्युत विभाग के कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना ने ताकि आपूर्ति सुचारु कराई जा सके।

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