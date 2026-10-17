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VIDEO: वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ ने दो विकेट से जीता लीग का पहला मैच

किशन चौबे

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST







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गाजीपुर में जीडीसीए की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का उद्घाटन सीडीओ आलोक प्रसाद ने किया। पहले मैच में वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ ने सीपीसी येलो को दो विकेट से हराया। अंकित पांडेय ने पांच विकेट लेने के साथ नाबाद 51 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ... और पढ़ें

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