अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर; VIDEO

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शहर कोतवाली क्षेत्र के जमानिया तिराहे के पास शुक्रवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गोविंद यादव (27) की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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