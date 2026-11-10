गाजीपुर: जुआ खेलने के दौरान ग्राम प्रधान ने पिस्टल से चलाई गोली, दो युवकों के पेट और हाथ में लगी; वाराणसी रेफर

गोली लगने से सुरेंद्र पुत्र बिरजू राम के दाहिने हाथ में चोट आई, जबकि अजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश के पेट के बाईं तरफ गोली लगी। फायरिंग के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घायल दोनों युवकों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया।



घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद वह जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की परिस्थितियों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू की है।



एसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोली चलने की घटना के बाद गांव में तनाव और चर्चा का माहौल है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।