गाजीपुर: बंदर के सड़क पर कूदने से बाइक से गिरी बच्ची, चार पहिया वाहन से कुचलकर मौत

गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र के मनियां गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सोमवार को सड़क हादसे में छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके पिता घायल हो गए। पिता बाइक से बेटी को लेकर गाजीपुर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर अचानक बंदर के कूदने से बाइक अनियंत्रित हो गई और बच्ची सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रहे चार पहिया वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।

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