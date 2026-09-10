गाजीपुर में लंपी का टीकाकरण शुरू, 25 टीमों का गठन; VIDEO

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मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने बृहस्पतिवार को विकास भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि लंपी को लेकर नौ सितंबर से जनपद में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। इसके लिए 25 टीमों का गठन किया गया है। इनके द्वारा जनपद के कुल 266143 गोवंशों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीमों द्वारा प्रतिदिन गांवों का भ्रमण कर निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। जनपद में अभी लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके प्रकोप को देखते हुए बचाव के लिए जनपद में टीकाकरण किया जा रहा है। लंपी स्किन डिजीज एक विषाणुजनित रोग है।

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