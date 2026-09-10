{"_id":"6aa2e9ddef42409453024a71","slug":"video-congress-protests-over-deaths-30-tribal-children-in-balaghat-submits-memorandum-president-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बालाघाट में 30 आदिवासी बच्चों की मौत पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बालाघाट में 30 आदिवासी बच्चों की मौत पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 10 Sep 2026 11:03 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 11:03 PM IST







Link Copied



मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में मलेरिया, खसरा और कुपोषण से 30 मासूम आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश आदिवासी कांग्रेस कार्यकर्ता ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जमानिया उपजिलाधिकारी निधि को सौंपा। ... और पढ़ें

विज्ञापन