{"_id":"6b0708f7aab177d93705e317","slug":"video-cleaners-do-not-show-up-piles-filth-everywhere-from-school-premises-toilets-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नहीं आते सफाईकर्मी, स्कूल परिसर से शौचालय तक गंदगी का अंबार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खानपुर विकासखंड सैदपुर के परिषदीय विद्यालयों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी होती नजर आ रही है। विद्यालयों में तैनात सफाईकर्मियों के नियमित रूप से नहीं पहुंचने के कारण परिसर से लेकर शौचालय तक गंदगी पसरी रहती है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

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