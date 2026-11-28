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गाजीपुर: अमर उजाला की पाठशाला; तनाव छोड़ें, आत्मविश्वास के साथ दें परीक्षा

किशन चौबे

Updated Sat, 28 Nov 2026 06:30 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 06:30 PM IST







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अमर उजाला के तनाव मुक्त परीक्षा कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के टिप्स दिए। उन्होंने समय प्रबंधन, नियमित पढ़ाई और सोशल मीडिया से दूरी बनाने की सलाह दी। साथ ही प्रश्नपत्र ध्यान से पढ़कर निर्धारित शब्द सीमा में उत्तर लिखने पर जोर दिया। ... और पढ़ें

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