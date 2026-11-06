बाजार में खपाए जा चुके थे 40 फीसदी पटाखे, मकान से चार क्विंटल बरामद; VIDEO

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दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए अवैध भंडारण का खेल चल रहा था। कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के धरवार कला गांव के सामने शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने एक मकान के तीन कमरों से करीब चार क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए। इनकी कीमत छह लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार्रवाई से पहले ही भंडारण किए गए पटाखों में करीब 40 फीसदी बाजार में खपाए जा चुके थे।

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